رئيس الزمالك يعود للتدخل فنياً

المصدر: القاهرة -عماد الحسيني

نفى نادي الزمالك المصري فكرة الاستغناء عن السويسري كريستيان غروس المدير الفني لفريق الكرة الأول، عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق مساء أول أمس، على يد فريق النجوم بالدوري الممتاز.

وترددت أنباء عن رحيل غروس بعد أن صرح رئيس النادي في أعقاب الهزيمة، بأنه لابد من التدخل مبكراً قبل تفاقم الأزمة، وتطرق منصور إلى الأمور الفنية وتساءل: «لماذا لا يشارك مدبولي وحفني وعنتر وعبد الله جمعة ومحمد حسن وحميد أحداد ومصطفى فتحي؟». وعاد رئيس الزمالك إلى التدخل في الأمور الفنية، خشية تكرار ما حدث في المواسم الماضية، مما تسبب في ضياع لقب الدوري، رغم امتلاك النادي مجموعة من العناصر الجيدة من اللاعبين.