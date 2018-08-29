حملة ترويجية لبطولة كأس آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك المئات من عشاق كرة القدم في أولى فعاليات الحملة الترويجية التفاعلية لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، التي استضافها دبي مول، حيث استمتعوا بالعروض الكبيرة التي قدمها نجوم العروض الحرة لكرة القدم.

وتواصلت إثارة الحملة الترويجية التفاعلية مع حصول أول 50 شخصاً حضر الفعاليات على تذاكر مجانية لعدة مباريات مختارة في مرحلة المجموعات في البطولة. وستمنح الحملة الترويجية التفاعلية الجمهور مزيداً من الحماس قبل شهور من انطلاق البطولة المرتقبة، وتقام في عدة أماكن في دولة الإمارات في دبي وأبوظبي والعين في إطار التحضيرات المستمرة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019.

وسيتاح للجمهور المشاركة في الحملة مجاناً بعد غد الجمعة، بينما سيتطلب المشاركة في الأيام الخمسة الأخرى رسم دخول رمزياً بسعر 25 درهماً، الذي يشمل أيضاً تذكرة دخول لإحدى مباريات البطولة، التي تقام بمشاركة قياسية تبلغ 24 منتخباً.

وتتيح الحملة الترويجية التفاعلية للمشجعين فرصة للتعلم واللعب وإظهار مهاراتهم، والتفاعل مع تقنية الواقع الافتراضي المتطورة في ثلاث مناطق متميزة من التفاعل، وهي المنطقة الافتراضية ومنطقة المهارات ومنطقة النصر.

وعلى مدار أيام الحملة الترويجية التفاعلية، سيتعرف الجمهور في المنطقة الافتراضية إلى نجوم وتاريخ بطولة كأس آسيا لكرة القدم، كما سيحظى الزوار برحلة عبر المدن المستضيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.