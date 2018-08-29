السودان يعلن إيقاف تجنيس اللاعبين

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وجه الرئيس السوداني عمر البشير بإيقاف التجنيس للاعبين الأجانب لإتاحة الفرصة للاعبين الوطنيين، كما وجه لدى لقائه امس بمكتبه بالقصر الجمهوري بالدكتور أبو البشر عبد الرحمن يوسف وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، بضرورة الاهتمام بقطاع الشباب ومعالجة قضاياهم، خاصة قضايا الهجرة غير الشرعية والمخدرات.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أبو البشر في تصريحات صحفية، إن البشير وجه بتوفير الدعم اللازم للمدرب الأجنبي لاختيار اللاعبين. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول هموم جملة من القضايا في مقدمتها الاهتمام بالناشئين والمدارس السنية.