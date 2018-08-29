نجل رونالدو يتمرن مع صغار يوفنتوس

المصدر: ميلانو - أ ف ب

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أول من أمس، أن النجل الأكبر لكريستيانو رونالدو والبالغ ثمانية أعوام بدأ التمارين في مركز الإعداد الخاص بنادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي انضم إليه النجم البرتغالي قادما من ريال مدريد الأسباني.

والتقطت الاثنين صور للصغير كريستيانو جونيور، المولود في يونيو 2010، أثناء مشاركته في تمارين فريق تحت 9 أعوام التابع للنادي. كذلك شوهدت شريكة النجم البرتغالي جورجينا رودريغيز تتابع التمارين.

وصرح رونالدو (33 عاما) «انه مثلي عندما كنت صغيرا»، متناولا ابنه البكر بين أربعة أطفال، مضيفا «هو منافس. ويكره الخسارة». وتابع «سيصبح مثلي، أنا واثق من ذلك 100 في المئة. أحب تلقينه بعض الأمور، وفي النهاية هو من سيختار ماذا سيفعل، وسيحظى بدعمي باستمرار».

وخلص رونالدو الى القول «لكن من الواضح أنني أريده أن يصبح لاعب كرة قدم لأنني أعتقد بأن لديه شغفاً بهذه الرياضة».