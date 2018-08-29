السعودي أسامة هوساوي يعتزل اللعب دولياً

المصدر: الرياض - أ ف ب

وضع المدافع السعودي أسامة هوساوي حداً لمسيرته الدولية مع المنتخب الوطني، وذلك بحسب ما أعلن أمس في حسابه على موقع «تويتر».

وأشار المدافع البالغ 34 عاماً إلى أن ارتداء شعار الوطن غاية الطموح لدى اللاعب الرياضي، ومهما حصد من إنجازات شخصية فهي لا توازي مشاركة واحدة باسم الوطن لأن الوطن دائماً هو الأول. وأضاف: «لقد كان لي الشرف العظيم في تمثيل المنتخب الوطني طوال 12 عاماً لعبت فيها 135 مباراة».

وبدأ هوساوي الذي دافع عن ألوان عدة أندية منها الوحدة، الهلال، اندرلخت البلجيكي، الأهلي ثم الهلال مجدداً قبل أن يعود هذا الموسم إلى الوحدة، مشواره الدولي في كأس الخليج 2007، ثم أتبع تلك المشاركة بخوض كأس آسيا 2007، وهو كان هذا الصيف قائد التشكيلة التي خاضت مونديال روسيا حيث انتهى مشوار السعودية عند الدور الأول.

وأضاف هوساوي: «اليوم أستأذن الجميع بأن أعلن عن قراري الشخصي باعتزال اللعب الدولي، مقدماً شكري وامتناني لزملائي الذين لعبت معهم، والجماهير لدعمهم الدائم لي والشكر موصول لجميع القيادات الرياضية الوطنية التي تعاقبت على قيادة الدفة الرياضية في وطننا الغالي».