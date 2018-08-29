«المحترفين» تنظم مؤتمر استدامة الأعمال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلق أول من أمس في فندق جميرا ميناء السلام بدبي، مؤتمر استدامة الأعمال في شركات كرة القدم الإماراتية، الذي تنظمه لجنة دوري المحترفين بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات كرة القدم بالأندية المحترفة، إلى جانب مديري الإدارات الفنية بالأندية وأعضاء المجالس الرياضية ومديري أكاديميات كرة القدم الخاصة. افتتح المؤتمر بكلمة من روبرت صابح، ضابط التطوير بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تحدث فيها عن رؤية الاتحاد الآسيوي في تطوير أكاديميات كرة القدم.

بعدها قدم روبن جونغكاينـد، الرئيس السابق لأكاديمية نادي أياكس امستردام الهولندي ومدير الإدارة الفنية بأكاديمية يوهان كرويف حالياً عرضاً عن النموذج المثالي لأكاديميات كرة القدم والفوائد التي تعود بها على الأندية.