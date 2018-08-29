الهولندي ستروتمان من روما إلى مرسيليا

المصدر: مرسيليا - أ ف ب

أعلن مرسيليا الفرنسي، أمس، أنه ضم لاعب الوسط الدولي الهولندي كيفن ستروتمان بعقد لخمسة أعوام من روما الإيطالي حيث كان يلعب منذ 2013.

وقال مرسيليا: «أصبح الدولي الهولندي البالغ 28 عاماً (41 مباراة دولية)، كيفن ستروتمان ثاني لاعب ينضم رسمياً إلى فريق موسم 2018-2019»، بعد المدافع الكرواتي دويي - كاليتا كار القادم من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ولم يذكر مرسيليا قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب السابق لسبارتا روتردام واوتريخت وايندهوفن، لكنها قُدّرت من قبل وسائل الإعلام بنحو 25 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين كحوافز للاعب الذي كان مرتبطاً مع روما حتى 2022.

وذكر مرسيليا، في بيانه، أن ستروتمان «وصل إلى روما عام 2013، خاض معه 130 مباراة (14 هدفاً)، وحل وصيفاً للدوري الإيطالي ثلاث مرات، بينها مرتان مع المدرب رودي غارسيا (2014 و2015)» الذي يشرف حالياً على مرسيليا.