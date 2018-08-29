استقالة 3 أعضاء من الاتحاد التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

قدم ثلاثة أعضاء من الاتحاد التونسي استقالاتهم، وهم بلال الفضيلي ومحمد الحبيب مقداد وحنان السليني، وقد قاموا بإيداع نصوص استقالاتهم في مكتب الضبط بإدارة الاتحاد، وركز المستقيلون على أن مواصلة العمل أصبحت مستحيلة بسبب إصرار رئيس الاتحاد على الانفراد بالرأي ضارباً بكل القوانين المنظمة للاتحاد عرض الحائط.

وكان العضو سنان بن سعد من ضمن الرباعي الذي أصدر بياناً اتهموا فيه رئيس الاتحاد بمخالفة القانون، وانفراده بقرار قبول استقالة المدرب نبيل معلول، معتبرين أن الاعتماد في قبول استقالة معلول على الفصل المتعلق بلجنة الطوارئ ليس قانونياً، وقد هددوا باتباع كل الأشكال القانونية المتاحة لفرض تطبيق القانون. لكن سنان بن سعد لم يقدم استقالته وقرر التراجع عن الانسحاب بعد أن جلس إلى رئيس الاتحاد.