هاليب تودّع بطولة الولايات المتحدة

المصدر: نيويورك - أ ف ب

مرة جديدة تقصى الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا من الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، فيما ضمن الإسباني رافايل نادال والأميركية سيرينا وليامس عبورهما بسهولة إلى الدور الثاني.

بعد الروسية ماريا شارابوفا في 2017، رضخت هاليب، في يوم سيئ لها، لضربات الأستونية مايا كانيبي المصنفة 44، وودعت ابنة السادسة والعشرين بمجموعتين 2-6 و4-6 في ساعة و 16 دقيقة. وحولت هاليب تأخرها صفر-3 في المجموعة الثانية إلى 2-3 ثم عادلت 4-4، إلا أنها فقدت إرسالها مجددا لتحسم كانيبي المباراة على إرسالها.