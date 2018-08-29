ختام أول أدوار «خليجية الأكاديميات»

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

اختتمت مساء أول من أمس مباريات الدور التمهيدي للنسخة الثالثة لبطولة الخليج للأكاديميات، التي تقام تحت رعاية كريمة من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وعدد من المؤسسات والرعاة، وتستمر البطولة حتى غد الخميس بمشاركة 6 فرق.

وأسفرت النتائج عن فوز أكاديمية أوليه من البحرين على اسبانيول كواترو لحساب المجموعة الأولى 3-صفر، سجلها السيد هاشم «هدفين» وعبد الله الخالدي، ونال جاسم باسم من أكاديمية أوليه جائزة نجم المباراة، وفي مباراة ثانية فاز فريق أكاديمية سبورت فور أوول على كويت برازوكا من الكويت بهدف، ونال أدهم محمد رشدي من سبورت فور أوول جائزة نجم المباراة.