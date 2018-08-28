فوزان للبحرين والكويت في بطولة الأكاديميات الخليجية

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

تواصلت مساء أول من أمس مباريات النسخة الثالثة لبطولة الخليج للأكاديميات، التي تقام تحت رعاية كريمة من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وعدد من المؤسسات والرعاة، وتستمر البطولة حتى الخميس المقبل بمشاركة 6 فرق، وأسفرت نتائج الجولة الثانية عن فوز أكاديمية أوليه من البحرين على العقر العمانية 3-2 لحساب المجموعة الأولى.

وفاز عمران عيسى من أكاديمية أوليه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وفي المباراة الثانية فازت فريق أكاديمية برازوكا الكويتي على الفتى الذهبي من السعودية بهدف لحساب المجموعة الثانية. وتقام في العاشرة من صباح اليوم الدورة التدريبية للتدريبات الحديثة لحراس المرمى ، على هامش البطولة ، يتحدث فيها المحاضر الآسيوي ومشرف حراس المرمى في المنتخبات الوطنية الإماراتية الكابتن زكريا أحمد العوضي حارس نادي العين ومنتخب الإمارات سابقاً .