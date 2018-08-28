بيتكوف أكبر لاعب يشارك في الدوري البلغاري

المصدر: صوفيا - وكالات

بات جيورجي بيتكوف حارس مرمى سلافيا صوفيا أكبر لاعب يظهر في الدوري البلغاري ، وذلك عن عمر تجاوز 42 عاماً، واحتفل بهذه المناسبة بأداء منحه جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بالتعادل مع لودوغوريتس حامل اللقب. وقال بيتكوف، الذي ضمن مكاناً في سجلات الأرقام القياسية أول من أمس، بعد أن خاض المباراة وهو يبلغ من العمر 42 عاماً وخمسة أشهر و12 يوماً «لا أعير اهتماما لمثل هذه الأمور».

وحطم بيتكوف بذلك الرقم السابق المسجل باسم يوردان فيليبوف حارس تشيرنو فارنا بفارق يوم واحد. وكان فيليبوف قد سجل الرقم القياسي السابق عندما لعب في الدوري أمام لوكوموتيف بلوفيديف عام 1988 وفقاً لما تشير إليه الإحصاءات.وقال بيتكوف «أحاول أن أكون في غاية التركيز وأساعد الفريق».