بافاريا تمنح باستيان شفاينشتايغر وسام الاستحقاق

المصدر: برلين - وكالات

كرم ماركوس شودر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، نجم المنتخب الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر، أمس، بمنحه وسام الاستحقاق الوطني للولاية. وتسلم شفاينشتايغر /34 عاما/، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، الوسام في حفل أقيم بقصر الأمير كارل في ميونيخ.

وقال شودر في كلمته لشفاينشتايغر لدى تقديمه «لقد قدمت أشياء رائعة لبافاريا». وعاد لاعب خط الوسط شفاينشتايغر، المحترف حاليا بفريق شيكاغو فاير الأميركي، إلى ألمانيا لخوض مباراة تكريمه المقررة اليوم بين فريقه الجديد وفريقه السابق بايرن ميونيخ على ملعب «أليانز أرينا».

وقال شودر إن شفاينشتايغر كان بمثابة «ضامن للنجاح» بالنسبة لبايرن، وقد توج معه بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) ثماني مرات ولقب كأس ألمانيا سبع مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.