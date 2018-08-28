بيكر يشيد بتعاقد زفيريف مع ليندل

المصدر: برلين - وكالات

يرى أسطورة التنس السابق، الألماني بوريس بيكر، أن مواطنه الكسندر زفيريف اتخذ قراراً صائباً بضم المدرب الأميريي ايفان ليندل لفريق العمل الخاص به. وقال المصنف الأول عالمياً سابقاً أمس: أنا سعيد للغاية بقرار زفيريف، أعتقد أنه يحتاج للمساعدة في بطولات غراند سلام. وأعلن زفيريف المصنف الرابع عالمياً الأسبوع الماضي انضمام ليندل إلى فريقه استعداداً لمنافسات بطولة أميركا المفتوحة التي انطلقت أمس.

ويعتبر اللاعب الألماني(21 عاماً) أحد أبرز النجوم الصاعدين في التنس العالمي في الوقت الراهن، فقد نجح في التتويج خلال مسيرته القصيرة بتسعة ألقاب، من بينها ثلاثة ألقاب في بطولات «الماسترز 1000»، ولكنه تعثر مرة تلو أخرى في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، ولم ينجح خلالها في الذهاب إلى ما هو أبعد من دور الثمانية.

وأضاف بيكر: بفضل خبرته الواسعة يعتبر ليندل هو الرجل المناسب لمساعدة زفيريف. وأعرب بيكر عن ثقته بأن مواطنه زفيريف سيفوز أجلاً أو عاجلاً بأحد ألقاب «غراند سلام»، حيث قال: ربما يتحقق هذا في أميركا المفتوحة.