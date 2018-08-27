نورة ونوف.. تجربة معايشة ناجحة في فالنسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنهت لاعبتا المنتخب الوطني للسيدات نورة المزروعي، ونوف العنزي، تجربة معايشة خارجية مع فريق فالنسيا الإسباني للسيدات، استمرت قرابة أسبوعين، وجاءت المبادرة بدعم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ولجنة كرة قدم السيدات، في إطار برنامج تطوير الرياضة النسائية في الدولة ورفع مستوى الممارسات لمختلف الأنشطة الرياضية، بما فيها كرة قدم السيدات.

وشاركت لاعبتا «الأبيض» في مباراة ودية أمام نادي فيا ريال للسيدات، ضمن تحضيرات النادي الإسباني للموسم الجديد، بجانب خوض 10 حصص تدريبية رسمية مع الفريق. وأشادت كل من نورة المزروعي، ونوف العنزي بالنتائج الإيجابية لفترة المعايشة من خلال التعرف على الممارسات التدريبية في الأندية العالمية، والأساليب المتبعة في التحضير للمباريات.

وأشارت اللاعبتان إلى أن التأثير الإيجابي للمبادرة سيمتد إلى بقية لاعبات المنتخب، من خلال نقل التجربة إليهن لتحقيق الاستفادة القصوى من التجربة.

ووجهت اللاعبتان الشكر إلى أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ولجنة كرة قدم السيدات، واتحاد الكرة، على الدعم وتوفير مثل هذه المبادرات.