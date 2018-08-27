نتائج متميزة لـفريق الإمارات للدراجات في الجولة الإسبانية

المصدر: ملقا - البيان الرياضي

بدأ فريق الإمارات مشاركته في سباقات جولة إسبانيا مساء أمس، حيث شارك الدراجون في أول السباقات الفردية ضد الزمن خلال نسخة الجولة لهذا العام، والذي أقيم على مسار قصير ومستوٍ يمتد على مسافة 8 كم حول مدينة ملقا في جنوب إسبانيا، حيث انطلق الدراجون من مركز بومبيدو وصولاً إلى شارع كالي لاريوس الشهير ذي الأرضية الرخامية. وحقق دراجو فريق الإمارات نتائج متميزة في السباق ضد الزمن، خاصة الثلاثي فاليريو كونتي ودان مارتن وفابيو آرو.

وفي معرض حديثه عن السباق، قال فابيو آرو: «أنا سعيد بانطلاق جولة إسبانيا هنا في ملقا، حيث كان سباقاً مميزاً ضد الزمن تماشى مع توقعاتي. كانت معنوياتي عالية خلال السباق، وذلك هو الجانب الأهم، لأن هذا السباق يمثل الخطوة الأولى في سلسلة طويلة صعبة التي سنخوضها يوماً بعد يوم».

من جانبه، قال دان مارتن: «يتطلب مسار السباق الكثير من القوة. لقد أضعت بعض الوقت عند المنعطفات، ولم يكن لدي الكثير من الوقت لأعوض ذلك».