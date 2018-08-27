عرض أحد السعودي يجمد نشاط «جبل الجليد»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن أكرم الهادي سليم حارس مرمى فريق كوبر السوداني التوقف عن مزاولة نشاطه مع الفريق في المرحلة المقبلة بصورة رسمية. وجاءت خطوة اللاعب في أعقاب رفض إدارة النادي احترافه بنادي أحد السعودي بعد أن قدّم عرضاً للتعاقد معه، وفشلت محاولات أكرم في إقناع الإدارة بإطلاق سراحه للنادي السعودي حتى إغلاق باب الانتقالات. وتنقّل اللاعب الشهير بـ«جبل الجليد» بين عديد الأندية السودانية في الآونة الأخيرة ليحط رحاله مؤخراً مع نادي كوبر الصاعد حديثاً إلى مصاف أندية الدوري السوداني الممتاز.

من ناحية أخرى توجهت أول من أمس بعثة نادي الهلال إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يحل ضيفاً على نظيره المصري البورسعيدي الأربعاء المقبل ضمن المرحلة السادسة من كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية». وودّع الهلال البطولة بعد توقفه عند محطة ثلاث نقاط.