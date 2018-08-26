الأندية المهددة بالهبوط تطعن في لائحة الدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قررت تسعة أندية من أصل عشرة تقديم طعنٍ إلى هيئة التحكيم الرياضية السودانية ضد اللائحة المنظمة لمسابقة الدوري السوداني للموسم الحالي.

وكشفت مذكرة صاغتها الأندية أن قرار الاتحاد الخاص بهبوط ستة أندية في الموسم الحالي لا يتوافق مع القانون.

وأوضحت المذكرة أن النظام الأساسي للاتحاد السوداني تم اعتماده من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأصبح الحاكم والمرجع لكرة القدم في السودان، وأن مجلس إدارة الاتحاد غير مختص بإجراء أي تعديل على النظام الأساسي إلا بعد الرجوع للاتحاد الدولي لكرة القدم والجمعية العمومية للاتحاد السوداني، وأى قرار يصدر من جهة غير مختصة لا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وأشارت مذكرة الأندية إلى أن مجلس الاتحاد خالف النظام الأساسي الذي يفرض على مجلس إدارة الاتحاد الإعلان قبل ستة أشهر من أي تعديل في اللوائح المنظمة للبطولة.