رحيل زيدان حرم هازارد من «الملكي»

المصدر: مدريد - وكالات

قال تيري هازارد، والد النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، إن نجله كان سينتقل إلى ريال مدريد، لو استمر الفرنسي زين الدين زيدان، على رأس الإدارة الفنية للنادي الملكي.

وأدلى والد هازارد بتصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، جاء فيها: «كان يمكن أن تكون قصة انتقال إيدين مختلفة، لو استمر زيدان». وأضاف: «لا يمكنني أن أشرح لماذا لم ينتقل إيدين إلى الريال، ليس لأنني لا أريد ذلك، بل لأنني لا أعلم، ربما لأن لديهم سياسة في إعطاء الفرصة للاعبين الشباب».

وحول إمكانية انتقال نجله لـ«الميرينغي» مستقبلاً، قال تيري: «سيلعب إيدين موسماً آخر مع تشيلسي، لكن من المحتمل أنه لن ينتقل أبداً إلى الريال». وكان هازارد من أبرز المرشحين للانتقال لريال مدريد، لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو.