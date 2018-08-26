حظر بدلة «البطلة الخارقة» سيرينا

المصدر: باريس - وكالات

أكد منظمو دورة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى في موسم كرة المضرب، أنهم سيمنعون في النسخة المقبلة ارتداء الأزياء اللافتة، لا سيما البدلة السوداء التي اعتمدتها الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز هذا العام، وأطلقت عليها لقب «البطلة الخارقة».

وكانت سيرينا قد شاركت في رولان غاروس 2018، بعد غيابها منذ مطلع 2017، بسبب الحمل ووضع مولودتها الأولى، وخاضت البطولة ببدلة سوداء صممتها شركة «نايكي»، وقالت اللاعبة إن الزي الذي اختارته يساعدها في التقليل من خطر الجلطات الدموية التي عانت منها بعد الولادة، إلا أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب برنار جوديتشيلي شدد على أن هذا الزي، أو أزياء أخرى لافتة للأنظار، ستمنع العام المقبل.