«الرياضة في فكر زايد» يطلق رسمياً من القاهرة

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

افتتح المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدولة العربية، وأشرف صبحي وزير الرياضة المصري المعرض التاريخي الرياضي عن مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تناول اهتمام القائد المؤسس بالقطاع الشبابي والرياضي، وأقيم على هامش تنظيم لجنة دوري المحترفين لكرة القدم مباراة كأس السوبر الإماراتي بين العين والوحدة التي جرت أمس.

واشتمل المعرض على صور رياضية نادرة تنشر لأول مرة، وحضر الافتتاح العديد من القيادات الرياضية الإعلامية من البلدين الشقيقين، وعلى هامش الحفل الذي أقيم أطلق الزميل الإعلامي محمد الجوكر إصداره الجديد «الرياضة في فكر زايد»، حيث قدم نسخة من الكتاب إلى المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدولة العربية، وأشرف صبحي وزير الرياضة المصري كما وزع الكاتب نسخاً من الكتاب التوثيقي لحضور المعرض نالت إعجاب واستحسان الجميع.

ويسعى الكاتب من خلال كتابه التوثيقي الجديد الذي يحمل عنوان «الرياضة في فكر زايد» إلى رصد أبرز المحطات الرياضية في حياة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وجاء الإصدار الذي كتب تصديره سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في أحد عشر فصلاً، متناولاً رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه الرياضية، مستعرضاً ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺛﺎﻗﺒﺔ ﺃﺳﺴﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍلإﻧﺠﺎﺯﺍﺕ في ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ كافة، وتناول الكتاب أيضا ﺍﻟﺒﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ لقائد أحب شعبه وأرسى دعائم الإنجاز ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻨﻮ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﺍﻟﺬي ﺟﺴﺪﻩ في ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺗﻬﻢ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺮﻭﺭﺍً إلى ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺑﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ في ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻋﻦ ﺷﻐﻒ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﺍﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﻭﻣﺴﻴﺮﺓ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﺎﻋﺘﻼء ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﺘﻮﻳﺞ. وﻗﺪﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺠﺪ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺕ ورفعت ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ إلى أعالي مراتب ﺍﻟﻔﺨﺮ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ.