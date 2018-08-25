التجاهل سبب استقالة زيدان من تدريب «الملكي»

المصدر: مدريد - وكالات

كشف تحقيق وثائقي عن السر وراء استقالة زين الدين زيدان من تدريب فريق ريال مدريد «النادي الملكي»، رغم النجاحات التي حققها مع الفريق خلال الفترة الوجيزة التي قاد فيها النادي الملكي.

وأظهر المسلسل الوثائقي، الذي بثته خدمة «أمازون برايم فيديو» بعنوان «الأحلام الستة»، إلى أن إدارة النادي كانت تنوي إقالة زيدان في وقت مبكر من تقلده منصبه. إلا أن نجاح زيدان في الظفر مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، والدوري الإسباني مرة واحدة، كان يؤجل تنفيذ القرار في كل مرة.

وعلى الرغم من فوز الريال على ليفربول في نهائي «تشامبيونزليغ»، فإن المسؤولين في النادي كانوا يخططون للموسم الحالي بدون مشاورة زيدان. وقد تسرب إلى زيدان من وراء هذا التحرك شعور بأنه أصبح غير مرغوب فيه ، ولذلك قرر الاستقالة من منصبه، في خطوة على ما يبدو أنها استباقية قبل إقالته.