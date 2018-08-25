الاستقرار سر تألق سيلفا مع مان سيتي

المصدر: لندن - وكالات

قدم اللاعب البرتغالي، برناردو سيلفا، بداية مشجعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وقال لاعب وسط مانشستر سيتي إن شعوره باستقرار أكبر في موسمه الثاني هو العامل الحاسم في ذلك.

وبعد أداء واثق في الفوز على تشيلسي في درع المجتمع أحرز سيلفا أحد هدفي الفوز 2- 0 على أرسنال في افتتاح الدوري، ومن المتوقع أن يشارك لاعب موناكو السابق بشكل أكبر بعد إصابة كيفن دي بروين. وأبلغ سيلفا موقع النادي الرسمي في الإنترنت «أشعر بحالة أفضل كثيرا وتأقلمت مع الفريق. أعتقد أنه في الموسم الثاني من الطبيعي أن تشعر أنك في بيتك وهذا بالتأكيد ينطبق علي».