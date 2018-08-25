كين يتخلص من عقدة أغسطس

المصدر: إعداد ـ مجتبى فاروق ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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عرفت ملاعب كرة القدم الكثير من الحالات الغريبة، بحيث يفشل فريق قوي في الفوز على منافس ضعيف، في مرات كثيرة، كما يخفق لاعب بعينه أمام منافس مهما حاول، أو لا ينجح مهاجم في التسجيل في شباك حارس مرمى معين، ولكن ارتباط إخفاق المهاجم بشهر محدد هو أمر عانى منه الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الذي لم يعرف التسجيل في شهر أغسطس، إلا هذه السنة.

77

ستظل الدقيقة 77 من مباراة فولهام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد، خالدة في ذاكرة قائد المنتخب الإنجليزي، حيث نجح خلالها في الوصول إلى الشباك، ليسجل أول أهدافه في شهر أغسطس.

14

أخفق وصيف هدافي الدوري الإنجليزي للموسمين الأخيرين، في تسجيل أي هدف في مبارياته مع ناديه توتنهام في شهر أغسطس، على الرغم من أنه شارك في 14 مباراة خلال أغسطس في المواسم الستة الأخيرة، ولكنه كان يخفق تماماً في تسجيل ولو هدف وحيد.

109

يملك رقماً مميزاً، بعد أن سجل 109 أهداف خلال 152 مباراة لعبها مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، أولها كان في موسم 2013 ـ 2014، عندما كان احتياطياً، وآخرها في مباراة فولهام السبت الماضي.

0.63

نجح قائد المنتخب الإنجليزي في فرض اسمه مع «الأسود الثلاثة» بمتوسط تسجيل بلغ 0.63 هدف في المباراة، حيث لعب مع بلاده 30 مباراة سجل خلالها 19 هدفاً، منها 6 أهداف في المونديال الروسي الذي توج فيه بلقب الهداف.

100

أنتجت شركة نايكي الرياضية، التي ترعى اللاعب، حذاءً خاصاً باسمه، بعد أن وصل إلى هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

15

قال عن قراره بالالتحاق بتوتنهام، ورفضه العودة إلى أرسنال الذي كان لاعباً ضمن أكاديميته للناشئين، إن ملعب توتنهام يبعد 15 دقيقة عن منزله، وإن جميع أسرته من مشجعي «السبيرز».