ناشئو السلة يختتمون تدريباتهم لمواجهة السعودية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يختتم المنتخب الوطني للناشئين للسلة مساء اليوم بصالة نادي شباب الأهلي دبي فرع الممزر، تدريباته لمواجهة شقيقه السعودي في أولى مباريات البطولة الخليجية المؤهلة لآسيا التي تستضيفها دبي وتنطلق غداً وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

ويعد تدريب اليوم الأول للمنتخب منذ عودته من معسكره الخارجي ، وسيستقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب سالم عتيق ومساعده أيوب أحمد، اليوم على العناصر الأساسية التي تخوض البطولة.

وحرص نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية ورئيس اللجنة التنظيمية الخليجية عبد اللطيف الفردان أمس على الاجتماع باللاعبين في أرض صالة نادي شباب الأهلي دبي التي تستضيف البطولة، مطالباً اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم بطموح بلوغ البطولة الآسيوية. وقال الفردان إن البطولة تمثل فرصة سانحة للمنتخب في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل مباشرة إلى نهائيات آسيا .