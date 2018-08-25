فيدال يبدأ حرباً كلامية مع ريال مدريد

المصدر: برشلونة - وكالات

بدأ نجم برشلونة الجديد، التشيلي أرتورو فيدال «حرباً كلامية» مع الغريم ريال مدريد مبكراً، ولمح إلى استفادة «النادي الملكي» من أخطاء قضاة الملاعب في دوري أبطال أوروبا.

وقال النجم التشيلي: «لو استخدمت تقنية الفيديو لحقق بايرن ميونيخ الألماني لقبي دوري الأبطال»، في إشارة إلى استفادة ريال مدريد من الأخطاء التحكيمية أمام بايرن ميونيخ في البطولتين السابقتين. وانتصر «الملكي» على فريق فيدال السابق بايرن ميونيخ في الموسمين السابقين، بطريقة «مثيرة للجدل»، شهدت طرد فيدال نفسه خلال اللقاء في 2017. ويذكر أن ريال مدريد مضى ليحقق لقبي البطولتين السابقتين، بعد انتصاره في المباراة النهائية على يوفنتوس وليفربول على التوالي.