مباراة استعراضية بين تايغر وودز وفيل مايكلسون

المصدر: لاس فيغاس - وكالات

أعلن لاعبا الغولف، الأميركيان تايغر وودز وفيل مايكلسون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، أنهما سيلتقيان في مباراة استعراضية في 23 نوفمبر المقبل في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب «شادو كريك» وتبلغ الجائزة المالية لهذا اللقاء تسعة ملايين دولار سيحصل الفائز عليها بأكملها. وقال مايكلسون ساخراً في رسالة لوودز على «تويتر»: «أثق أنك تعتقد أنها ستكون أسهل تسعة ملايين دولار تحصل عليها في حياتك».

فيما رد عليه وودز، الفائز بـ14 لقباً في بطولات «غراند سلام»: «هل تعتقد أنه يحق لك أن تتوعد؟». وجمعت منافسة شرسة بين وودز/‏42 عاما/‏ ومايكلسون /‏48 عاما/‏ مع مطلع الألفية الجديدة، ولكنهما أصبحا الآن صديقين حميمين خارج الملعب.