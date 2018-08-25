انطلاق بطولة «أكاديميات الخليج» بعجمان اليوم

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

تنطلق اليوم النسخة الثالثة لبطولة أكاديميات كرة القدم الخليجية، وتستمر حتى الخميس المقبل تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، وبإشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان، بمشاركة 6 فرق، هي اسبانيول كواترو وسبورت فور أوول من الإمارات والعقر من سلطنة عمان والفتى الذهبي من السعودية وأوليه من البحرين وكويت برازوكا من الكويت.

وتم تقسيم الفرق على مجموعتين ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي ،وتقام جميع المباريات بملاعب كواترو بعجمان، وتبدأ البطولة اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بمباراة اسبانيول كواترو والعقر العماني لحساب المجموعة الأولى، تليها في السابعة والنصف مساء مباراة سبورت فور أوول والفتى الذهبي السعودي لحساب المجموعة الثانية.