الصينية شانشان «ملكة الأهداف التسعة»

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

سرقت الصينية وانغ شانشان الأضواء في بلادها من أبرز لاعبي كرة القدم العالميين، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو، وباتت محط إشادة بعدما سجلت تسعة أهداف في مباراة واحدة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 المقامة في أندونيسيا.

وباتت شانشان (28 عاماً) تعرف في بلادها بـ«ملكة الأهداف التسعة» بعد تحقيقها هذه الغلة في المباراة التي فاز فيها المنتخب الصيني للسيدات على نظيره الطاجيكي 16-صفر 20 الجاري، علما أنها شاركت كاحتياطية وسجلت الأهداف خلال 29 دقيقة فقط.

وسجلت شانشان في الدور الأول ما مجموعة 11 هدفاً من أصل 25 للصين التي حققت العلامة الكاملة وتصدرت المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، علما أنه لم يدخل مرماها أي هدف.

وإضافة إلى أهدافها التسعة في مرمى طاجيكستان في المباراة الثانية، افتتحت اللاعبة التسجيل في المباراة الأولى ضد هونغ كونغ (7-صفر) الجمعة الماضي، وسجلت الهدف الثاني في المباراة الثالثة الأخيرة في مرمى كوريا الشمالية (2-صفر) أول من أمس.