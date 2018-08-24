13 محترفاً في قائمة منتخب مصر أمام النيجر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

وقع اختيار المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني لمنتخب مصر، على 13 لاعباً من المحترفين للانضمام إلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراة النيجر، التي ستقام في 8 من سبتمبر المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

ولم تشهد اختيارات أغيري تغييرات كثيرة، باستثناء الثلاثي حسين الشحات (العين الإماراتي)، وعمرو طارق (أورلاندو سيتي الأميركي)، وعلي غزال (فانكوفر الكندي). إضافة إلى محمد عواد (الوحدة السعودي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، سام مرسي (ويجان الإنجليزي)، رمضان صبحي (هيدرسفيلد الإنجليزي)، أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (باوك اليوناني)، أحمد حسن كوكا (أوليمباكوس اليوناني).