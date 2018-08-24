ديوكوفيتش.. يبتسم أخيراً في سينسيناتي

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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طال انتظار الصربي نوفاك ديوكوفيتش لهذه اللحظة، التي بحث عنها خلال مشواره في التنس، فعلى الرغم من أن الصربي وصل إلى صدارة التنصيف العالمي، إلا أنه لم يعرف النجاح سابقا في دورة سينسيناتي، ولكنه ابتسم أخيرا يوم الأحد الماضي.

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وصل ديوكوفيتش إلى المباراة النهائية لبطولة سينسيناتي الأميركية ست مرات، فشل في المحاولات الخمس الأولى في أن يخطف اللقب، ولكن المرة السادسة منحته الابتسامة.

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مما زاد من سعادة ديوكوفيتش بلقب بطولة سينسيناتي أنه جاء على حساب أحد أميز اللاعبين في تاريخ التنس، وتحديدا السويسري روجيه فيدرر، وجاء الانتصار ليمنح الصربي التوفق في المواجهات المباشرة على منافسه التاريخي، حيث حقق الفوز رقم 24 خلال 46 مباراة جمعت بين الاثنين.

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الفوز بلقب سينسيناتي أدخل اللاعب الصربي تاريخ لعبة التنس من أوسع أبوابه، بعد أن بات أول لاعب في العصر الحديث للعبة يفوز ببطولات الأساتذة التسع، حيث كان ينقص الفوز بلقب الدورة الأميركية من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

70

حقق ديوكوفيتش 70 لقباً خلال مسيرته في لعبة الكرة الصفراء، منها 13 لقباً في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، و31 بطولة من بطولات الأساتذة، و12 من بطولات اتحاد التنس للمحترفين.

223

تصدر النجم الصربي التصنيف العالمي لـ 223 أسبوعاً، لكنه تراجع بعد ذلك بسبب مجموعة من الإصابات، خاصة في يده اليمنى، لتراجع ترتيبه إلى المركز 74، لكنه عاد مرة أخرى وتمكن من الوصول إلى المركز السادس في التصنيف الأخير.

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جمع في مسيرته من التنس 115 مليون دولار، ليحتل المركز الثاني بين اللاعبين الأكثر حصدا للجوائز المالية، خلف السويسري روجيه فيدرر الذي جمع من مسيرته حتى الآن 117 مليون دولار.