فوز الترجي والنجم في الدوري التونسي

المصدر: تونس ـ صالح قادري

دارت أول من أمس مباراتان مؤجلتان لحساب الجولة الأولى من الدوري الممتاز التونسي. جمعت الأولى بين حامل اللقب الترجي الرياضي والصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء اتحاد تطاوين، ولم يجد الترجي صعوبة كبيرة للفوز منذ الشوط الأول بفضل ثنائية العائد بعد غياب دام 8 أشهر بداعي الإصابة إيهاب المباركي وياسين الخنيسي الذي جدد بالمناسبة العهد مع تسجيل الأهداف.

وفي سوسة ضمن النجم الساحلي فوزه على ضيفه فريق الشبيبة القيروانية منذ الشوط الأول وذلك بتسجيله ثلاثة أهداف دون رد عن طريق الشرميطي في مناسبتين وإيهاب المساكني. وأكد مساعد مدرب النجم عماد بن يونس، أن فريقه اطمأن على الفوز منذ الشوط الأول من اللعب، الشيء الذي جعله يخفض من نسق اللعب.