هاميلتون يسعى للقبه الخامس في الفورمولا 1

المصدر: بلجيكا - أ ف ب

يضع البريطاني لويس هاميلتون نصب عينيه تحقيق لقبه الخامس كبطل للعالم في الفورمولا واحد، مع استئناف المنافسات هذا الأسبوع بعد الاستراحة الصيفية، وذلك في جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثالثة عشرة من بطولة 2018.

وبعد استراحة لثلاثة أسابيع لم تغب خلالها الأخبار المتعلقة بسباقات الفئة الأولى من توقف عن المشاركة في المنافسات، يدخل البريطاني حامل اللقب ساعياً لاستئناف المنافسة من حيث توقفت، عندما فاز في السباقين الأخيرين في ألمانيا والمجر، ليوسع متصدر الترتيب العام، الفارق مع منافسه المباشر سائق فيراري الألماني سيباسيتان فيتل، إلى 24 نقطة.