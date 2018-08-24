فيدرر وديوكوفيتش يقودان منتخب أوروبا

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

أعلن منظمو كأس لايفر لكرة المضرب أن النجمين السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش سيقودان منتخب أوروبا في النسخة الثانية لهذه المسابقة الاستعراضية التي تنافس كأس ديفيس، التي تقام من 21 سبتمبر إلى 23 منه في مدينة شيكاغو الأميركية.

وسيكون ديوكوفيتش المصنف سادساً في العالم أحد أفراد الفريق الأوروبي بقيادة فيدرر، صاحب فكرة المسابقة، إضافة إلى الألماني ألكسندر زفيريف الرابع، البلغاري غريغور ديميتروف الثامن، البلجيكي دافيد غوفان العاشر والبريطاني كايل إدموند السادس عشر، آخر لاعب اختاره المشرف على الفريق، النجم السويدي السابق بيورن بورغ. ويتوقع أن يخوض ديوكوفيتش وفيدرر جنباً إلى جنب، إحدى مباريات الزوجي في الدورة.