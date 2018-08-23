اتحاد أوروغواي في قبضة «فيفا»

المصدر: مونتيفيديو - وكالات

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يده على الاتحاد الأوروغوياني للعبة بعد أن غرق الأخير في حالة من الفوضى بعد استقالة الرئيس ويلمار فالديس الشهر الماضي. وجاء في رسالة «فيفا» أن السلطة الكروية العليا أنشأت «لجنة تنظيمية» تهدف لإعادة النظام إلى الاتحاد الأوروغوياني.

وستكون لجنة «فيفا» مسؤولة عن إدارة شؤون الاتحاد حتى 28 فبراير 2019، وستقوم بمراجعة وضعه القانوني وترتيب انتخابات جديدة بعدما دخلت اللعبة في البلد الأميركي الجنوبي في أزمة منذ 30 يوليو عندما استقال الرئيس فالديس بشكل مفاجئ بعد أن كان مرشحاً للفوز بولاية جديدة خلال الانتخابات المقررة في اليوم التالي.