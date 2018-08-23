دل بوترو ينصح رواد الفضاء

قدم لاعب التنس الأرجنتيني، خوان مارتن دل بوترو،، نصائح رياضية لرائد الفضاء دريو فوستل الذي يعمل لصالح الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء بأميركا «ناسا»، حيث يستعد الأخير لخوض مباراة تنس مع زملائه في الفضاء.

وقام دل بوترو بتقديم نصائحه الرياضية من مقر إقامته بمدينة نيويورك الأميركية، حيث يستعد هناك لخوض منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس الأسبوع المقبل.

وشدد دريو فوستل خلال حديثه مع دل بوترو على أهمية التدريبات الرياضية خارج الغلاف الجوي، نظرا لأن انعدام الجاذبية يحد من حركة رواد الفضاء. ولذلك يخطط فوستل مع زملائه في محطة الفضاء الدولية لممارسة بعض الرياضات يوميا. نيويورك - وكالات