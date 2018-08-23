زفيريف يستعين بالأسطورة لندل

المصدر: برلين - وكالات

أعلن النجم الألماني الشاب ألكسندر زفيريف مساء أول من أمس في حسابه على انستغرام، أن أسطورة كرة المضرب التشيكوسلوفاكي السابق إيفان لندل انضم إلى فريقه. وكتب الألماني البالغ 21 عاماً «أهلاً وسهلاً بإيفان لندل في الفريق»، مرفقاً الجملة بصورة تجمعه بالأسطورة والطاقم التدريبي، دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية حول المهمة التي سيتولاها النجم السابق المتوج بـ8 ألقاب في بطولات الغراند سلام. ويتمرن زفيريف، المصنف رابعاً عالمياً، تحت إشراف والده منذ أشهر عدة بعد أن تخلى بداية العام الحالي عن خدمات الإسباني خوان كارلوس فيريرو. وسبق للندل أن أشرف على البريطاني أندي موراي مرتين.