بيكيه يدخل عالم الأعمال

المصدر: مدريد - وكالات

قرر النجم الإسباني جيرار بيكيه، الاعتزال دولياً بعد نهاية كأس العالم هذا الصيف، على الرغم من عمره الذي لا يتجاوز 30 عاماً. لكن يبدو أن لمدافع برشلونة الإسباني خططاً أخرى في الحياة، حيث يخطط مبكراً لمرحلة ما بعد اعتزاله الكرة مع فريقه الحالي برشلونة، حيث قرر بيكيه دخول عالم المال والأعمال من أوسع أبوابه، واقتحم 4 مجالات في وقت واحد، بعد التجربة الناجحة في الاستثمار في بطولات التنس التي يرعى فيها بطولة كأس ديفيدز بصفقة قياسية، حيث قرر التوسع في صناعة النظارات الشمسية بعد بداية على مستوى محدود، كما سيستثمر في برمجيات الهاتف المحمول، وكذلك في صناعة اللحوم إلى جانب الإنتاج السينمائي.