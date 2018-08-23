تقنية الفيديو تقتحم دوري أبطال أوروبا

المصدر: لندن - وكالات

في تطور لافت يطرأ على بطولة الأندية الأغلى والأهم في العالم، وقالت مصادر: إن بطولة دوري أبطال أوروبا تستعد لأول مرة لتقديم تقنية التحكيم بالفيديو في الدور ربع النهائي من البطولة، الذي ينطلق في أبريل من العام المقبل. وقالت المصادر: إن البطولة الأوروبية الأكبر ستنضم لقائمة البطولات التي أدخلت تقنية الفيديو «فار» في المباريات.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لإدخال التقنية في الدور ربع النهائي، حيث يشهد الدور مباراة واحدة في اليوم فقط، عكس الأدوار الأولية التي تشهد إقامة عدد كبير من المباريات في نفس اليوم. وسيكون اختبار التقنية الأولي في بطولة هذا الموسم، تمهيداً لإدخاله بشكل كامل في جميع البطولات الأوروبية.