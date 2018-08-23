رونالدو.. أداء سلبي وجمهور قياسي

المصدر: روما - وكالات

شهدت مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو الأولى في الدوري الإيطالي أداء لم يتفق بشأنه الجميع، لكن تأثير المشاركة الأولى كان أكبر بكثير خارج الملعب، حيث حطمت مباراة فريقه مع كييفو أرقاماً قياسية من ناحية المشاهدات.

وتابع 2.3 مليون متفرج رونالدو أمام كييفو، وهو رابع أعلى عدد مشاهدات تسجلها محطة «سكاي إيطاليا» في التاريخ ، بزيادة بنسبة 68 بالمئة لمباراة افتتاح الموسم الماضي.

وتفوقت 3 مواجهات تاريخياً فقط على مباراة رونالدو الأولى، هي صدام يوفنتوس وروما المثير في 2013، وموقعتا ديربى إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلانو في 2013 و2016.