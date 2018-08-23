الشرطة البيروفية تعتقل لاعباً أثناء المباراة بسبب التزوير

المصدر: ليما - وكالات

اقتحم رجال الشرطة في بيرو أرضية الملعب، الذي احتضن مواجهة «يونيون كيمبيري» وضيفه «سبورت خوانتا» ضمن منافسات مسابقة الكأس المحلية، لاعتقال أحد اللاعبين المشاركين في اللقاء.

وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن رجال الشرطة أوقفوا المباراة، لإلقاء القبض على سيزار مونتاليفيو، مهاجم فريق «يونيون كيمبيري». وبحسب المصدر، فقد تبين فيما بعد، أن اللاعب مسجل باسم «مزور»، وأن اسمه الحقيقي هو خوسيه كونتريراس، ووجهت له تهمة «انتحال شخصية». وقال اللاعب خلال اقتياده خارج الملعب: «أنا لاعب كرة قدم ولست مجرماً، اسمي لا يغير من قدراتي وما أقدمه في الملعب، لم أستفد من الاسم الجديد وليس هناك أي نوع من الاحتيال في الأمر».

ولم تستكمل بقية المباراة بعد هذه الواقعة، وتم اعتبار «يونيون كيمبيري» خاسراً.