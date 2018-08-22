نيجيريا تعترف برئيس اتحادها لتجنب حظر «فيفا»

المصدر: أبوجا - وكالات

اعترفت نيجيريا أول من أمس، برئيس اتحادها لكرة القدم المنتخب قبل دقائق من انتهاء المهلة المحددة والتعرض للإيقاف من الاتحاد الدولي «فيفا»، لو لم تعترف برئيس الاتحاد المنتخب.

وكتب الناطق باسم ييمي أوسينباغو نائب رئيس الاتحاد النيجيري، أن نيجيريا أبلغت «فيفا» بالفعل بموقفها الواضح بالاعتراف بالاتحاد بقيادة أماغو بينيك وبأنه المسؤول الحالي والوحيد عن اللجنة التنفيذية للاتحاد النيجيري.

وأكد أن الحكومة النيجيرية ستعمل مع كل الأطراف لحل النزاع في الوقت المناسب، ولم يتسن الحصول على تعليق من «فيفا» على موقف الاتحاد النيجيري. وفاز أماغو بينيك برئاسة الاتحاد النيجيري في انتخابات معترف بها من «فيفا» في 2014.

وفاز غريمه كريس غيوا بنزاع قانوني طويل حول توليه رئاسة اتحاد الكرة في يونيو. وكان «فيفا» أوقف غيوا خمس سنوات بسبب مخالفة لوائح الاتحاد المحلي وميثاق قيم «فيفا» في فبراير 2017 لكنه يبدو أنه تلقى دعما من الحكومة النيجيرية.