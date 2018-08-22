غاري نيفيل: صلاح ينضم إلى «عالم الممثلين»

المصدر: لندن - وكالات

وجّه لاعب يونايتد السابق غاري نيفيل انتقادات لاذعة للنجم المصري محمد صلاح، متهماً إياه بالتمثيل من أجل الحصول على ركلة جزاء في المباراة التي جمعت ليفربول وكريستال بالاس أمس.

وقال نيفيل في تصريحات أمس: «إنه سقوط مسرحي يقوم به الكثير من اللاعبين للحصول على ضربة جزاء، لكنه خطأ من ساكو (مدافع كريستال بالاس) الذي سمح لصلاح باتخاذ هذا القرار». وأضاف المدافع الدولي الإنجليزي السابق: «لا يوجد دفع بدون شك، لكن صلاح نجح في الحصول على ركلة جزاء.. يوجد لاعب مثل هذا في كل نادٍ، من لمسة صغيرة يقع للحصول على ضربة جزاء».