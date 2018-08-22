مودريتش يسخر من شائعات «الإنتر»

المصدر: مدريد - وكالات

نفى الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد، الأنباء التي تحدثت عن اتصاله بفريق إنتر ميلان الإيطالي لإبلاغه رغبته في الانتقال إلى صفوفه. ولجأ لوكا مودريتش إلى طريقة غير تقليدية بكتابته تعليقاً عبر «انستغرام»، قال فيه: «هذا هو أكبر أمر سخيف في التاريخ».

وكانت تقارير صحافية إيطالية وإسبانية قد أكدت أن النجم الكرواتي يرغب في الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان للعب بجوار زملائه في المنتخب الثلاثي مارتسيلو بروزوفيتش، وإيفان بيريشيتش، وشيمي فرسالكو. وجاء رد مودريتش بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا.