آلام القدم تجبر هاليب على الانسحاب من «نيو هايفن»

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالمياً في كرة المضرب، انسحابها من دورة نيو هايفن الأميركية؛ بسبب آلام في وتر أخيل، مفضلة الخلود إلى الراحة قبل بطولة فلاشينغ ميدوز الكبرى التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وقالت هاليب المتوجة بلقب دورة مونتريال قبل وصولها إلى نهائي سينسيناتي وخسارتها المفاجئة أمام الهولندية كيكي برتنز: «أنا بحاجة للوقت للتعافي في الوقت المناسب قبل بطولة الولايات المتحدة» المقررة بين 27 أغسطس و9 سبتمبر.

وتابعت هاليب بعد النهائي الصعب في أوهايو، والذي خسرته بثلاث مجموعات أمام برتنز بعد أن حصلت على كرة لحسم المباراة: «لقد خضت بعض المباريات الصعبة في الأسبوعين الأخيرين، لذا كان الأمر صعباً».

واستبدلت هاليب التي كان مقرراً أن تواجه الإيطالية كاميلا جورجي بالسويسرية بليندا بنسيتش التي خسرت في الدور التمهيدي الأخير.