سيلفا يدخل تاريخ الليغا بـ « هاتريك»

المصدر: مدريد - وكالات

اكتسح إشبيلية مضيفه رايو فالكيانو 4 - 1، خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم« الليغا»، التي شهدت أيضاً فوز هويسكا على إيبار 2-1.

وسجل أهداف إشبيلية فرانكو فاسكويز في الدقيقة 15، وأندريه سيلفا (هاتريك) في الدقائق 31 و46 و79، فيما سجل هدف رايو فاليكانو أدريان إمباربا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وتعد ثلاثية سيلفا هي الأولى في تاريخ الدوري الإسباني في القرن 21، التي يحرزها لاعب في أول جولة. كما دخل هويسكا الصاعد التاريخ بعد أن انتزع فوزاً صعباً من مضيفه إيبار 2 - 1. وأنهى هويسكا الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما أليكس جيلار في الدقيقتين الخامسة و40، قبل أن يقلص إيبار الفارق بهدف سجله غونزالو إسكالانتي في الدقيقة 69. وحصد هويسكا أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم.