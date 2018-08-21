بايلز تحرز لقبها الخامس في كل الأجهزة بالبطولة الأميركية للجمباز

المصدر: نيويورك - وكالات

أحرزت البطلة الأولمبية سيمون بايلز لقبها الخامس في منافسات كل الأجهزة بالبطولة الأميركية للجمباز للسيدات في بوسطن الليلة الماضية. وجمعت بايلز 119.850 نقطة في المجمل لتتفوق بفارق 6.55 نقاط على أقرب منافساتها مورجان هيرد حاملة اللقب (113.300).

وأكملت رايلي مكوسكر (112.750) وجريس مكالوم (111.650) وشيليس جونز (109.850) المراكز الخمسة الأولى. ويأتي الأداء القوي من بايلز، التي فازت بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بعد أقل من شهر على عودتها للمنافسات عقب غياب استمر نحو عامين، بعد تعرضها لمشكلات شخصية كادت تنهي مسيرتها الرياضية، لكنها تمكنت من العودة إلى المنافسات، ونجحت في تقديم عرض أبهر الحضور، ومكنها من تحقيق الفوز مرة خامسة.