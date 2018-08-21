لوف يلاحق أسباب إخفاق «المانشافت»

المصدر: برلين - وكالات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس، أن يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الأول «المانشافت» سيواصل تحليل أسباب وملابسات إخفاق المنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا، خلال اجتماع يعقد اليوم مع مسؤولين من الاتحاد، وكذلك رابطة الدوري الألماني.

وكان المنتخب الألماني المتوّج بكأس العالم 2014 قد عاش صدمة مدوية إثر خروجه من الدور الأول بالمونديال للمرة الأولى خلال 80 عاماً، حيث ودّع مونديال روسيا من دور المجموعات.

وأوضح الاتحاد أن الاجتماع مع لوف سيحضره راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد، وراينهارد راوبول، رئيس رابطة الدوري الألماني، ومسؤولون من خمسة أندية بالدوري الألماني «بوندسليجا»، وممثلون آخرون لرابطة الدوري، إلى جانب أوليفر بييرهوف، مدير المنتخب. ويشهد الاجتماع مناقشة التغييرات المحتملة لتصحيح المسار بعد الإخفاق في المونديال الروسي.