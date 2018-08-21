الأهلي يبرّئ زكريا من المساومة

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني

نفي محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد حول مساومة اللاعب مؤمن زكريا على تمديد عقده ومطالبته بمبلغ مليون دولار مقابل تجديد عقده. وكشف يوسف عن أنه تم بالفعل فتح ملف التجديد مع اللاعب، لكنه طلب إرجاء الحديث عن التجديد في الوقت الحالي، لأنه يفضل التركيز في المباريات.

وأضاف يوسف أنه حتى الآن لم يتم تحديد مدة التعاقد مع اللاعب، وفي حال التجديد ستكون ثلاث سنوات. وأمام رغبة الأندية في تجديد التعاقد مع اللاعبين المؤثرين، زادت تصريحات اللاعبين بإرجاء الحديث عن التجديد، خصوصاً لاعبي الأهلي.