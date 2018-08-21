اتهام جماهير لاتسيو بمنع النساء من الجلوس في المقاعد الأمامية

المصدر: روما - وكالات

ذكرت تقارير إعلامية بإيطاليا، أمس، أن الشرطة في العاصمة روما تحاول التوصل إلى هوية مشجعين لفريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، يعتقد أنهم قاموا بتوزيع منشورات تحضّ النساء على عدم الجلوس بمقاعد الصفوف الأمامية في أحد أقسام المدرجات بالاستاد الأولمبي.

وتستخدم جهات التحقيق التسجيلات المصورة لتحديد هوية المتورطين، الذين يحتمل أن توجه لهم اتهامات السلوك العنصري. وكان منشور من صفحة واحدة قد وُزِّع السبت الماضي على هامش مباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي، طالب النساء «بالجلوس خلف الصف العاشر» بقسم من المدرجات. وجاء في المنشور: «نعتبر الصفوف الأولى في المدرج الشمالي بمثابة خنادق. ولا نسمح بجلوس النساء».